Eksim Enerji, 2025'te 1.186,5 MW Güce Ulaşarak Rüzgar Enerjisinde İlk Üçe Girdi
Ekonomi

Eksim Enerji, 2025'te 1.186,5 MW Güce Ulaşarak Rüzgar Enerjisinde İlk Üçe Girdi

Eksim Enerji, 2025\'te 1.186,5 MW Güce Ulaşarak Rüzgar Enerjisinde İlk Üçe Girdi
23.01.2026 11:51
Eksim Enerji, 488,5 MW ek kapasite ile toplamda 1.186,5 MW güce ulaştı ve rüzgar enerji alanında ilk üçte yer aldı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yeşil dönüşüme katkı sağlayan Eksim Enerji, 2025 yılında 488,5 MW'lık ek artışla toplamda 1.186,5 MW'lık kurulu güce ulaştı. Şirket, yine yıl içerisinde portföyüne kazandırdığı güneş enerjisinin yanında rüzgar enerjisi santrallerinde ise toplam 42 yeni türbini devreye aldı. Şirket, yaptığı yatırımlarla rüzgar enerjisinde Türkiye'de ilk üç arasına girdiğini duyurdu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan Eksim Enerji, 2025 yılı içerisinde tamamladığı GES ve RES projeleriyle 488,5 MW'lik ek kurulu güç artışı gerçekleştirerek rüzgar enerjisinde Türkiye'de ilk üçte yer aldığını açıkladı. Toplamda 1.186,5 MW'lik güce erişen şirket, yıl içinde Geyve RES, Yozgat RES ve Skole RES projelerinin ardından Karaman'daki yeni rüzgar santralini de devreye aldı.

"11 sahada aynı anda ilerledik"

2025 yılında Yozgat, Karaman ve Ukrayna Skole RES'i aynı anda inşa ederek ulaşılması zor bir başarıya imza attıklarını belirten Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay şunları söyledi:

"Rüzgarın gücünü ardımıza alarak 11 ayrı sahada aynı anda ilerledik. Viranşehir GES, Geyve RES, Yozgat RES ve Skole RES projelerimizi tamamlamakla birlikte yıl içinde inşasına başladığımız Silivri RES'te 109 MW, Karaman RES tesisimizde 56 MW kurulu güce yükseldik. Susurluk, Ovacık, Tokat, Hasanbeyli RES'teki kapasite artışlarımızla birlikte, şu anda yurt içi ve yurt dışı toplam 1,1 GW'yi aşmış durumdayız. Bu sayede, ülkemizde rüzgar enerjisinde ilk üçe yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ülke genelinde dengeli biçimde yaymaya ve özellikle rüzgar enerjisi alanındaki güçlerini artırmaya devam etiklerini söyleyen Akbay, "Rüzgar enerjisi, yaşam döngüsü boyunca çok düşük karbon ayak iziyle çevresel etkisi en düşük enerji üretim kaynaklardan biri olarak portföyümüzde özel bir yere sahip. Aynı zamanda olgunluk seviyesi yüksek teknolojisi sayesinde, benzer büyük ölçekli üretim tesislerine kıyasla daha kısa sürede güvenle devreye alınabiliyor. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi, sahaya girdiğimiz andan itibaren hızlı şekilde hayata geçirebiliyoruz" diye konuştu.

960 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı, yenilenebilir enerjiden karşıladı

Yapılan açıklamaya göre, işletme sürecine katılan yeni santrallerle enerji üretimini artıran Eksim Enerji Grubu, 2025 yılında rüzgar kalitesinin önceki yıllara oranla düşük seyretmesine rağmen bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artış göstererek 2,3 milyar kWh elektrik üretti. Böylece yaklaşık 960 bin hanenin elektrik ihtiyacını temiz enerjiden karşılayarak 1,4 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eksim Enerji, 2025'te 1.186,5 MW Güce Ulaşarak Rüzgar Enerjisinde İlk Üçe Girdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Eksim Enerji, 2025'te 1.186,5 MW Güce Ulaşarak Rüzgar Enerjisinde İlk Üçe Girdi - Son Dakika
