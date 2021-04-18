Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar - Son Dakika

Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar

18.04.2021 13:08

Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar Erdemli Belediyesi'nin E ticaret dijital dönüşüm projesine katılan aile, e ticaretteki başarısıyla örnek oluyor Ailesinin bin bir emekle ürettiği ürünleri dijital pazarla buluşturan Çağrı Sağırlar, aylık 20 bin lira gelir elde...

Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar

Erdemli Belediyesi'nin E ticaret dijital dönüşüm projesine katılan aile, e ticaretteki başarısıyla örnek oluyor

Ailesinin bin bir emekle ürettiği ürünleri dijital pazarla buluşturan Çağrı Sağırlar, aylık 20 bin lira gelir elde ediyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde güvenlik görevlisiyken dijital dönüşüm projesine katılan Çağrı Sağırlar, pandemi sürecinde e ticarette gösterdiği başarıyla örnek oldu. Sağırlar, kimi zaman pazarda tezgahtarlık, kimi zaman ise güvenlik görevlisi olarak geçirdiği hayatını dijital dönüşüm projesine katılarak değiştirdi. Ailesinin bin bir emekle ürettiği ürünleri dijital pazarla buluşturan Sağırlar, aylık 20 bin lira gelir elde ediyor.

Erdemli Belediyesi bünyesinde başlatılan, 'E ticaret dijital dönüşüm projesi' kapsamında eğitim alan ve aynı ekiple yoluna devam eden Çağrı Sağırlar, başarısıyla gençlere örnek oluyor. Limondan avokadoya, ev yapımı biber salçasından reçellere varıncaya kadar tarlada ve evde ürettiklerini e ticaretle gelire dönüştüren Sağırlar ailesi çalışmalarını limon bahçesi içerisindeki evlerinde devam ettiriyor.

"Pandemi döneminde ticaretinde dijitalleştiğini görüyoruz"

Alın teri ekenlerin, emeklerinin karşılığını alması için mücadele ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, dijitalleşen dünyanın değişimine ayak uydurduklarını belirtti.

Başkan Tollu, "Her alanda olduğu gibi ticarette de hızlı bir değişim ve dönüşüm hamlesi var. Pandemi döneminde ticaretinde dijitalleştiğini görüyoruz. Bu düşünce de bize, gelişen süreç de bize ticaretinde dijitalleşebileceğinin en güzel örneğini verdi. Erdemlimizde de tabi dünyanın en kaliteli ürünleri yetişiyor. Dünyanın en kaliteli ürünleri dünya pazarıyla buluşma noktasında da elbette sıkıntılar vardı. Biz bu girişimcilere örnek olması düşüncesiyle ve dünyadaki bu değişime ayak uydurmasından dolayı malumunuz e ticaret projesini başlattık. E ticaret projesine yüzlerce girişimcimiz eğitime katıldılar. Eğitimlerini bitirdiler ve şuanda kendi işlerini kurmanın hazzını birlikte yaşıyoruz. Yaptığımız projenin ne kadar isabetli olduğu, değişen şartlara ne kadar uygun olduğunu en güzel şekilde gözlemliyoruz" dedi.

"Şuan aylık 20 bin liranın üzerinde ciro yapabiliyorum"

Erdemli e ticaret dijital dönüşüm projesinde iyi bir eğitimden geçerek bu yola çıktığını ifade eden Çağrı Sağırlar, "İş hayatı konusunda çok fazla bilgi ve birikimim vardı. Ama kendi işimi yapmam gerekiyordu. ve babamın hali hazırda dedemden kalma bahçesine yıllardır baktığı yetiştirdiği ürünleri vardı. ve bu proje bizim için anahtar oldu. Bir ay kadar kısa bir süre içerisinde ben ayda 20-30 tane sipariş almaya başladım. ve şuan çok şükür haftada 80'in üzerinde sipariş alıyoruz. Ayda 350 bazen 400 siparişi buluyoruz. Bu da bizim hem başarımızı gösteriyor, hem de insanların bizlere olan güvenini ve ürünlerimize olan güvenini gösteriyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bu sistem sayesinde ben şuan aylık 20 bin liranın üzerinde ciro yapabiliyorum. Bu da gerçekten, bizim bu işe çok daha fazla sıkı sıkıya bağlanmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"Ürünleri ilk elden tüketiciye sunmaya çalışıyoruz"

Oğullarının yürüdüğü yolda yanında olduklarını ve bir aile şirketi olarak faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan baba İsmet Sağırlar da, "Alın terimizi toprağa akıtıyoruz, toprakta bize karşılığında ürün, mahsul veriyor. Biz şimdiye kadar çevremizdeki kişilerin e ticaretten satış yaptıklarını görüyorduk, duyuyorduk, takip ediyorduk, neden biz yapmayalım dedik. Biz ailece bu işi yapan oğlumuzun hep arkasındayız. Gücümüzün yettiğince yapıyoruz. Ürünlerimizi kendimiz toplayıp kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz paketliyoruz, kendimiz ambalajlıyoruz. Ürünleri ilk elden tüketiciye sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Anne Aybike Sağırlar ise işin mutfağında çalışıyor. Oğluyla gurur duyduğunu ifaden eden Anne sağırlar, "Gurur duyuyorum böyle bakınca, bir emek var, bir iş var. Bu işinde iyiye gidebilmesi için herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Herkes paylaşım içinde. Kendi aramızda görev dağılımı yapıyoruz" diye konuştu.

Projeye katılmak isteyenler ise Erdemli Belediyesi'nin basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü üzerinden bilgi alabiliyor.

Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar
Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar
Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar
Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar
Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar

geri dönüşüm, E ticaret, Pandemi, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Çocuklarının Çocuklarının "Seni çok özlüyoruz" sözüyle tır şoförlüğünü bıraktı, şimdi mantar taleplerine yetişemiyor Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Adana Demirspor maçında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tribünler doldu, maskesiz tezahürat yapıldı! Adana Demirspor maçında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tribünler doldu, maskesiz tezahürat yapıldı!         
13:41
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar         
13:32
Penaltıya sebebiyet veren Gökhan Töre, otoparkta denk geldiği hakem Özkahya'ya sitem etti Penaltıya sebebiyet veren Gökhan Töre, otoparkta denk geldiği hakem Özkahya'ya sitem etti         
13:10
Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi         
12:25
Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor         
11:24
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı         
10:02
Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı         
09:01
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti         
07:18
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun         
00:06
Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu         
23:08
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor         
20:57
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı         
16:12
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 14:13:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ektikleri alın terinin meyvelerini e ticaretle topluyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei