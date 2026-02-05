Ekvador'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekvador'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

05.02.2026 11:27
Ekvador'da ocak ayında elektrikli araç satışları 612 adede yükseldi, BYD liderliğini sürdürdü.

KİTO, 5 Şubat (Xinhua) -- Ekvador'da hibrit ve elektrikli araç satışları ocak ayında özellikle Çinli elektrikli araç markalarının satışlarındaki artışın etkisiyle önemli ölçüde arttı.

Ekvador Otomotiv Şirketleri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı satış verilerine göre söz konusu dönemde Ekvador'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre 181 adetten 612 adede yükselirken, hibrit ve elektrikli araçlar ülkenin otomobil pazarının yüzde 22,2'sini oluşturdu.

BYD, Dongfeng, GAC, Chery ve JAC'ın da aralarında bulunduğu 15 Çinli markanın ocak ayında en çok satan 21 elektrikli araç markası arasında yer aldığı belirtildi.

Geçen yıla göre yüzde 170,4 artışla 311 adede elektrikli araç satan BYD, Ekvador'daki elektrikli araç satışlarında başı çekti.

Ocak ayının Ekvador otomotiv pazarı için şimdiye kadarki en iyi ay olduğunu bildiren birlik, yeni araç satışlarının yüzde 37 artarak 2025'teki 8.276 adetten 2026'da 11.342 adede çıktığını vurguladı.

Birliğin başkanı olan Genaro Baldeon, ülke riskindeki düşüşün finansmana erişimi kolaylaştırdığını, bunun da talebi artırarak Ekvador'daki otomotiv pazarını canlı tuttuğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

