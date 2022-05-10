Ekvador'da hapishane kavgasında 43 kişi öldü: 108 mahkum firar etti - Son Dakika
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Ekvador'da hapishane kavgasında 43 kişi öldü: 108 mahkum firar etti

10.05.2022 08:37

Ekvador'da bir hapishanede çıkan kavgada 43 kişi öldü. Kavganın mahkumlar arasında bulunan birbirine düşman iki çetenin üyeleri arasında çıktığı bildiriliyor. Ülkede 21 Şubat 2021 tarihinden beri yaşanan 5 ayrı hapishane olaylarında en az 350 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ekvador Devleti Başsavcılığı, Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde çıkan kavga ile ilgili açıklama yaparak olay sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiğini 13 kişinin yaralandığını açıklayarak, yaralıların durumlarının ağır olması sebebiyle ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

KİMLİK TESPİTİ VE OTOPSİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Ekvador Devleti Başsavcılığı ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, hayatını kaybeden mahkumların kimlik tespiti ve otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Hapishanede çıkan kavgada 43 kişi hayatını kaybetti, 108 mahkum kargaşadan yararlanarak firar etti

MAHKUMLAR KESİCİ ALETLERLE ÖLDÜRÜLDÜ

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo ise basına verdiği demeçte çıkan kavganın birbirine düşman Los Lobos ve R7 adlı suç çetelerinin üyeleri arasında yaşandığını belirtirken hayatını kaybeden mahkumların çoğunlukla hücrelerinde ve koridorlarda kesici aletlerle öldürüldüğünü açıkladı.

108 MAHKUM KARGAŞADAN YARARLANARAK FİRAR ETTİ

İçişleri Bakanı Patricio Carillo çıkan kavga sonrasında hapishanede asayişin güvenlik güçleri tarafından tekrar sağlandığını açıklarken bazı mahkumların kargaşadan yararlanarak hapishaneden kaçmaya çalıştığını söyledi. Kaçmaya çalışan mahkumlardan 112'si güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak tekrar hapishaneye götürülürken 108 mahkumun hala kayıp olduğu bildirildi.

Hapishanede çıkan kavgada 43 kişi hayatını kaybetti, 108 mahkum kargaşadan yararlanarak firar etti

3 NİSAN'DAKİ KAVGADA 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Polisinin kaçan mahkumların yakalanması için Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesini çevreleyen tüm yolları abluka altına aldığı bildiriliyor. Ekvador'da son olarak 3 Nisan'da Cuenca şehrindeki El Turi hapishanesinde çıkan kavgada 20 kişi ölmüştü. Ülkede 21 Şubat 2021 tarihinden beri yaşanan 5 ayrı hapishane olaylarında en az 350 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekvador'da hapishane kavgasında 43 kişi öldü: 108 mahkum firar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekvador'da hapishane kavgasında 43 kişi öldü: 108 mahkum firar etti - Son Dakika
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