- El Bab'a İHA'lı hava saldırısı - Son Dakika

- El Bab'a İHA'lı hava saldırısı
10.01.2021 00:08
- El Bab'a İHA'lı hava saldırısı Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.
- El Bab'a İHA'lı hava saldırısı
EL BAB - Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.
Suriye'nin El Bab ilçesinde bulunan Terhin bölgesindeki petrol tankerlerine kimliği belirsiz insansız hava aracı tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bölgede büyük yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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