El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda SMO'dan 2 polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu çevrede maddi zarar da oluştu. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

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