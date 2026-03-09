El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü toprağa verildi: Dedeleri bayram hediyesi alacakmış - Son Dakika
El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü toprağa verildi: Dedeleri bayram hediyesi alacakmış

El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü toprağa verildi: Dedeleri bayram hediyesi alacakmış
09.03.2026 15:39
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, el freni çekilmeyen bir otomobilin kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarpması sonucu 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti. Kazada yaralanan dede Piri Durgut ve diğer torunu Ayaz Durgut ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Öykü Durgut, cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda dedesi Piri Durgut (70) ve ağabeyi Ayaz (13) ile birlikte yürürken sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin çarptığı Öykü Durgut (11) toprağa verildi. Aynı kazada Ayaz ile birlikte yaralanan Piri Durgut'un emekli maaşını aldığı, torunlarını bayram hediyesi almaya götürdüğü bildirildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Mücahit S.'nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz ve Öykü Durgut'a çarptı. Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşarken, otomobil sürücüsü ise kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Öykü Durgut, cenaze namazının kılınması için Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Cami'sine getirildi. Anne Elif G. Kızının tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Öykü Durgut, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen dede Durgut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yaralı torunu Ayaz Durgut'un ise durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Öte yandan, olay günü Piri Durgut'un emekli maaşını aldıktan sonra iki torunuyla beraber bayram hediyesi almak için sokağa çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü toprağa verildi: Dedeleri bayram hediyesi alacakmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü toprağa verildi: Dedeleri bayram hediyesi alacakmış - Son Dakika
