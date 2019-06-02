El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildi
1 saat önce
El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildiBURSA - Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması dolayısıyla hareket ederek uçuruma devrilen traktör, 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildi
BURSA - Bursa
'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması dolayısıyla hareket ederek uçuruma devrilen traktör, 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Büyükorhan
ilçesi Orhan Mahallesinde bahçesini süren C.O. traktörünü park ederek aşağı indi. El freni çekili olmadığı için eğimden dolayı hareket eden traktör, uçuruma yuvarlanarak devrildi.
Traktör çukurdan çıkarılamayınca kepçe çağırıldı. Kepçenin halatları traktöre bağlanarak 2 saatlik çalışmanın ardından traktör çukurdan çıkarıldı.
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