El Halil'de Eğitime Ara

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine yönelik iki gündür devam eden baskınları ve operasyonları sebebiyle kentteki 26 okulda ve 3 anaokulunda eğitimin askıya alındığı bildirildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, yarından itibaren 18 devlet, 8 özel ve 3 anaokulunda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Eğitime verilen aranın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu kararın, İsrail ordusunun dün El Halil kentinin güney bölgesine baskın düzenleyerek kapsamlı bir sokağa çıkma ve kapatma uygulaması getirmesinin ardından alındığı vurgulandı.

Yasağın bölgede tam bir felç yaşanmasına ve okullara ulaşımda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalınmasına sebep olduğu kaydedildi.