El Halil'de İsrail'in Kararları Protesto Edildi

09.02.2026 12:56
El Halil Belediyesi, İsrail'in aldığı yeni kararların bölgedeki statükoyu tehlikeye attığını belirtti.

EL El Halil Belediyesi, İsrail'in ruhsat verme, inşaat izni ve belediye yönetimi yetkilerini devralma ve şehir içinde ayrı bir "yerleşim belediyesi" kurma kararlarının bölgedeki statükonun "tehlikeli bir şekilde değiştirilmesi" olduğunu açıkladı.

El Halil Belediyesinden yapılan açıklamada, İsrail'in aldığı kararların yasal ve idari yetkilere doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ile işgal altındaki topraklarda kalıcı yapısal değişiklikler yapılmasını yasaklayan işgal hükümlerini ihlal ettiği belirtildi.

Harem-i İbrahim Camisi çevresinde planlama ve belediye yetkilerinin El Halil Belediyesinden alınmasının, mevcut dini, idari ve güvenlik statükosuna gayrımeşru ve tehlikeli bir değişiklik dayattığı aktarıldı.

İsrail kararlarının ibadet özgürlüğünü ve kamu düzenini tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, El Halil'deki Filistinlilerin haklarını ve kentteki sosyal ve ekonomik dokuyu ihlal ettiğinin altı çizildi.

El Halil'de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için bir belediye kurmanın "Filistinlileri tecrit altına almayı ve yerleşimci bir çerçevede mümkün olan en büyük miktarda Filistin toprağını ele geçirmeyi amaçlayan bir düzenleme" olduğu kaydedildi.

İsrail kararlarına ilişkin açıklamada, "Bu, El Halil'deki Filistin varlığını hedef alan, fiili ilhak ve oldubitti politikası çerçevesinde gerçekleşmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'den Batı Şeria'da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına zemin hazırlayan yeni kararlar

İsrail Güvenlik Kabinesi dün, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuki ve sivil yapıda köklü bir değişiklik yapmayı ve bölge üzerindeki işgali güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yeni kararı onaylamıştı.

İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştıran kararlar arasında Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeler de bulunuyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ruhsat ve inşaat yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye devredilmesi de kararlaştırılmıştı.

Alınan kararlar arasında, izinsiz inşaat, su sorunları, arkeolojik ve çevresel alanlara verilen zararla ilgili ihlaller bahanesiyle, İsrail'in denetim ve uygulama yetkilerinin Oslo Anlaşmaları kapsamında "A" ve "B" olarak sınıflandırılan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor.

Bu durum, Filistin Yönetimi'nin idari ve güvenlik kontrolü altındaki bölgelerde bile Filistinlilere ait mülklerin yıkılmasına ve el konulmasına olanak tanıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındakiBatı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

