El Halil'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

EL İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine dün başlattığı saldırılar bugün de sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Halil kentinin birçok mahallesine konuşlanan İsrail ordusu bölgeye takviye güçler gönderdi.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlere basın düzenledi ve arama yaptı, Filistinlileri açık alanda sorguya tabi tuttu.

El Halil'in güney mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bölge sakinlerinin hareketi neredeyse tamamen kısıtlandı.

İsrail ordusu, dün El Halil kentine "birkaç gün sürmesi beklenen" bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar başlatan İsrail, aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail ordusunun yanı sıra topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarıyla da karşı karşıya kaldı.

Ayrıca İsrail, bölgede yeni yasa dışı yerleşimler kurma kararı aldı. Saldırılardaki artış ve İsrail'in yerleşimci politikasındaki hızlanma, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik sıklaşan adımlar olarak yorumlandı.

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.