El Kaide Lideri Öldürüldü

18.01.2026 01:02
CENTCOM, 13 Aralık 2025'teki saldırıya karışan El Kaide lideri Bilal Hasan el-Casim'i öldürdü.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 13 Aralık 2025'te iki ABD askeri ve bir Amerikan tercümanın hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı El Kaide üyesi bir liderin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen saldırıda El Kaide üyesi üst düzey bir liderin öldürüldüğünü duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre, söz konusu isim, 13 Aralık 2025'te iki ABD askeri ve bir Amerikan tercümanın hayatını kaybettiği pusudan sorumlu IŞİD militanıyla doğrudan bağlantılıydı.

Öldürülen kişinin, saldırıları planlayan deneyimli bir terörist lider olan Bilal Hasan el-Casim olduğu belirtildi. El-Casim'in, geçen ay Suriye'nin Palmira kentinde Amerikalı ve Suriyeli personelin öldürüldüğü ve yaralandığı saldırının failleriyle de bağlantısı bulunduğu kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Üç Amerikalının ölümüne bağlantılı bir terörist militanın öldürülmesi, kuvvetlerimize saldıran teröristleri takip etme kararlılığımızın açık bir göstergesidir" dedi. Cooper, "Amerikan vatandaşlarına ve askerlerimize saldırı düzenleyen, planlayan ya da ilham verenler için güvenli bir yer yok. Sizi bulacağız" ifadelerini kullandı.

CENTCOM, 13 Aralık'taki saldırıya yanıt olarak Suriye genelinde geniş çaplı operasyonlar başlatıldığını açıkladı. "Hawkeye Strike" adı verilen operasyonda ABD ve müttefik güçlerin, 200'den fazla hassas mühimmat kullanarak 100'ün üzerinde IŞİD altyapısı ve silah deposunu hedef aldığı bildirildi.

Ayrıca, ABD ve müttefik güçlerin geçen yıl Suriye genelinde 300'den fazla IŞİD militanını yakaladığı, 20'den fazlasını ise öldürdüğü belirtilerek, bu operasyonlarla ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan unsurların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Hasan El, Aralık, Güncel, Son Dakika

