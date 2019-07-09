Elazığ Belediyespor Başkanı Toprak istifa etti
26 dakika önce
Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak görevinden istifa etti.
Elazığ Belediyespor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:06 Kaynak: İHA
Başkanı Ahmet Toprak
görevinden istifa etti.
Elazığ Belediyespor'un kurucularından olan ve 2014 yılından buyana kulüp başkanı lığı görevini yürüten Ahmet Toprak istifa etti.
Ahmet Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana başkanlığını yaptığım Elazığ Belediyespor Kulübü'nden gerekli desteği göremediğim, yalnız bırakıldığım ve işlerimin yoğunluğu gerekçeleri ile istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte aşçısından malzemecisine, futbolcusundan teknik heyetine yanımda olan herkese teşekkür eder, Elazığ Belediyespor Kulübü'ne bundan sonrası için başarılar temenni ederim" dedi. - ELAZIĞ
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