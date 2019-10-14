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Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor, ilk galibiyetini aldı

Elazığ Belediyespor, ilk galibiyetini aldı

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'un 8. Haftası'nda konuk ettiği Ofspor'u 1-0 mağlup eden Elazığ Belediyespor, galibiyet hasretini sona erdirdi.

Elazığ Belediyespor, ilk galibiyetini aldı, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'un 8. Haftası'nda konuk ettiği Ofspor'u 1-0 mağlup eden Elazığ Belediyespor, galibiyet hasretini sona erdirdi.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, TFF 3. Lig 2. Grup'un 8. Haftası'nda Ofspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maç öncesi geride kalan 7 haftada 6 maça çıkan ve 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle son sıraya kadar gerileyen Elazığ ekibi, Teknik Direktör Ümit Dohman'ın takım başına geçmesinin ardından çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk galibiyetini getiren gol ise 26. dakikada Gökhan Aydaş'ın ayağından geldi.


Ligdeki puanını 7'ye yükselten Kırmızı - Lacivertli ekip, ligin 9. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Ofspor, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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