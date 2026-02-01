Elazığ'da 1316 Aile Yeni Evine Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da 1316 Aile Yeni Evine Kavuştu

Elazığ\'da 1316 Aile Yeni Evine Kavuştu
01.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depreminin ardından Elazığ'da Yerinde Dönüşüm Projesi ile 1316 aile yeni evlerine yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Elazığ'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran 1316 aile, yeni evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne, Elazığ'da 4 bin 951 kişinin başvurusu geçerli sayıldı.

İnşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi alan depremzedelerin konutları yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda 933 yapı için ruhsat veya inşaat izni alındı, tek ve çok katlı inşa edilen 578 yapının tamamlanmasıyla 1316 aile yeni evlerine yerleşti.

"Amacımız, vatandaşlarımızı güvenli yapı stoklarına kavuşturmak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, AA muhabirine, "asrın felaketi" olan depremin hemen ardından sahada çalışmalara başlandığını söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla süreci yürüttüğünü belirten Önalan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanımızın önderliğinde rezerv alanlarda, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projeleriyle vatandaşlarımızı bir an önce güvenli yapı stoklarına kavuşturmayı hedefledik. Bu doğrultuda önemli mesafe katettik. Temel amacımız, vatandaşlarımızı güvenli yapı stoklarına kavuşturmak. Deprem afetini unutmuyoruz, depremin izlerini siliyoruz." dedi.

Elazığ'da yerinde dönüşüm kapsamında 8 bin 645 başvuru yapıldığını bildiren Önalan, bunların bir kısmının geri çekildiğini, bir kısmının ise kabul edilmediğini anlattı.

Geçerli başvuru sayısının 4 bin 951 olduğunu kaydeden Önalan, "İnşaata başlanan yapı sayısı 933, tamamlanan yapı sayısı ise 578. Tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1316'ya ulaştı. Vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Önalan, bugüne kadar Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Elazığ'da sağlanan finansman desteğinin 2 milyar 765 milyon lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.

"Devletimizin desteğiyle güvenli bir yuvaya kavuştuk"

Yerinde dönüşümle evine kavuşan 6 çocuk babası Yusuf Erbak da devletin sağladığı desteklerden memnun olduklarını dile getirdi.

Erbak, "Devletimizin bize verdiği bu güzel imkanlardan faydalandık. Zor bir süreçten geçtik. Devletimiz elimizden tuttu. Modern ve güvenli bir eve kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gamze Erbak ise yeni evlerinde kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

Yeni evlerinde güvenle yaşadıklarını ifade eden Erbak, devletin desteğiyle yeniden ayağa kalktıklarını belirtti.

Mustafa Nalbant da depremde ağır hasar alan binaları için yerinde dönüşüm kararı aldıklarını dile getirerek, "750 bin lira hibe, 750 bin lira faizsiz kredi desteği aldık. Mahallemizden ayrılmadan yeni evimize kavuşmak bizi çok mutlu etti. Evlerimizden de memnunuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Elazığ, Finans, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 1316 Aile Yeni Evine Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:24:04. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 1316 Aile Yeni Evine Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.