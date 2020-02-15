Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı - Son Dakika

Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı

6 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meclis üyesine ait 2 aracın 7 lastiği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Elazığ'da 2 aracın 7 lastiği çalındı, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meclis üyesine ait 2 aracın 7 lastiği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.


Olay, ilçeye bağlı İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye meclis üyesi Hasan Aydın'a ait araçlardan birinin 4, diğerinin 3 lastiği gece yarısı çalındı. Sabah araçlarının lastiklerinin çalındığını fark eden Aydın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Hasan Aydın, Kovancılar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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