Üye Girişi
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

25.01.2022 11:54
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri il merkezinde bir kamu kurumuna ait atıl alandan hırsızlık olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde hırsızlık amacıyla kuruma girildiği ancak çalınan herhangi bir şeyin olmadığı anlaşıldı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Ö.A. (36) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!         
12:31
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Dolar 13,53 seviyesinden işleme alınıyor Dolar 13,53 seviyesinden işleme alınıyor         
11:54
Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı! Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!         
11:34
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
12:07 Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu
12:06 O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum
12:05 Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir
12:04 Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi'ne teşekkür etti, mağdur vatandaşlardan özür diledi!
11:57 Kazakistan şimdi de karanlığa gömüldü! Aynı hat üzerindeki Kırgızistan ve Özbekistan'da da elektrik kesintileri yaşanıyor
11:54 Trendyol kuryeleri ülke çapında eyleme geçti: Efsane direniş günleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 12:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement