Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
12 dakika önce
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Deprem hafif hissedildi. - ELAZIĞ
Son Dakika Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi