Elazığ'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde 9.85 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtildi.
