Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem
03.01.2026 20:56
Baskil ilçesinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

