Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 4 İlçede Eğitime Kar Tatili

Elazığ'da 4 İlçede Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Elazığ'da 4 ilçede eğitime kar tatiliELAZIĞ - Kar yağışı nedeniye Elazığ'ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice'de ise taşımalı eğitime ara verildi.

Elazığ'da 4 ilçede eğitime kar tatili

ELAZIĞ - Kar yağışı nedeniye Elazığ'ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice'de ise taşımalı eğitime ara verildi.
Valilik açıklamasında;"Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklendiğinden Arıcak ilçemiz genelinde, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitim yapan okullarda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir, merkez ve diğer ilçelerimiz gelişmelere göre değerlendirilecektir"denildi.
Öte yandan gece saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili olaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Alacakaya, Arıcak, Elazığ, Kar, Güncel
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