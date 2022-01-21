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Elazığ'da 493 deprem konutu için kura çekildi - Son Dakika

Elazığ'da 493 deprem konutu için kura çekildi

21.01.2022 10:14
Elazığ'da 493 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için Sürsürü Mahallesi 2. etapta inşa edilen 493 konut için kura çekildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için Sürsürü Mahallesi 2. etapta inşa edilen 493 konut için kura çekildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Sürsürü Mahallesi 2. etapta yapımı tamamlanan 493 konut için İl Özel İdaresinde Vali Ömer Toraman'ın katılımıyla noter huzurunda kura çekimi için tören gerçekleştirildi.

Vali Toraman, kura çekimi öncesi, teslim edilecek konutların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yapımı tamamlanan deprem konutlarını hemen hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Toraman, TOKİ tarafından inşa edilen konutların konforlu, modern ve her türlü donatıya sahip olduğunu dile getirerek, vatandaşların rahatlıkla oturacağı, deprem korkusundan uzak bir şekilde yaşayacağı özelliklerde olduğunu ifade etti.

Toraman, Elazığ'da büyük ölçüde inşaatların tamamlandığını dile getirerek, "Sürsürü Mahallesi 2. etapta yapımı tamamlanan konutların kurasını çekiyoruz. Ekim ayı itibarıyla teslim aldığımız ve vatandaşa kura çekmek suretiyle teslim etmeye başladığımız konut sayımız 9 bin 946 idi. Bugüne kadar kurasını çektiğimiz konut sayısı 17 bin 95'e ulaştı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

Elazığ'da 493 deprem konutu için kura çekildi
Elazığ'da 493 deprem konutu için kura çekildi

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Sivrice, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 493 deprem konutu için kura çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 493 deprem konutu için kura çekildi - Son Dakika
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