Son Dakika Haberleri: Elazığ'da acemi erler yemin etti
Son Dakika Güncel Elazığ'da acemi erler yemin etti

Elazığ'da acemi erler yemin etti

1 saat önce

Elazığ'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, düzenlenen törenlerle yemin etti.

Elazığ'da acemi erler yemin etti, System.String[]

Elazığ'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, düzenlenen törenlerle yemin etti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında 1999/4 dönem eğitimlerini tamamlayan 90 jandarma er için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yakup Kılıç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleştirilen törende, birliğe erken teslim olan jandarma eri yaş kütüğüne plaket çaktı, temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan erlere de ödül verildi.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, törende yaptığı konuşmada, yemin törenin hayırlara vesile olmasını diledi.

İnan, askerlere hitaben şöyle konuştu:

"İçeceğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir Türk askeri olduğunuzun kabul belgesidir. İçeceğiniz kutsal askerlik andı ile vatan hizmeti görevini sizden önceki büyüklerinizden devralacak, askerlik süresince bu kutsal vatan hizmetini en iyi şekilde yerine getirecek ve sizden sonraki ağabeylerinize, kardeşlerinize gururla ve onurla devredeceksiniz."


Konuşmanın ardından yemin eden askerler, aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti! "PYD terör örgütü değildir" diyen CHP'li Erdal Aksünger'den yeni açıklama: PYD partidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 10:46:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da acemi erler yemin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]