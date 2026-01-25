Elazığ'da Apartman Yangını: 11 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Güncel

Elazığ'da Apartman Yangını: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

25.01.2026 17:59
Elazığ'da bir apartmanda çıkan yangında, aralarında 1 aylık bebek de olan 11 kişi dumandan etkilendi.

ELAZIĞ'da apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yurtbaşı TOKİ sosyal konutlarındaki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yoğun duman, bina sakinlerini etkiledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Elazığ'da Apartman Yangını: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
