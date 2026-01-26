Elazığ\'da Asayiş Olayları: 209 Olay, 265 Gözaltı

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 209 asayiş olayında 265 şahıs yakalanırken 48 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 18-25 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 209 olayda 265 şahıs yakalandı, 48 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 53 bin 752 şahıs ve 22 bin 887 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, bin 465'inde cezai işlem uygulanırken 76 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 20 adet trafik kazasında 28 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalarda; 19 adet tabanca, 12 adet tüfek, 287 adet fişek/kartuş, 2 adet şarjör, 8 adet kesici alet, 4,08 gram esrar, 12,8 gram kubar esrar, 21,23 gram metamfetamin, 421,53 gram bonzai, 30 kilo 352 gram eroin, 244 adet sentetik ecza ve ecstasy, 8,7 gram kokain, 157 gram kannabionit ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı olarak 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet, kaçak olarak ise 65 bin 600 dal makaron, 30 kilo tütün ve 1 adet kompresörün ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 12 şahsın ise bulunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ