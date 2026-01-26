Elazığ'da Asayiş Olayları: 209 Olay, 265 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Elazığ'da Asayiş Olayları: 209 Olay, 265 Gözaltı

Elazığ\'da Asayiş Olayları: 209 Olay, 265 Gözaltı
26.01.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir haftada 209 asayiş olayı meydana geldi, 265 kişi gözaltına alındı, 48'i tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 209 asayiş olayında 265 şahıs yakalanırken 48 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 18-25 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 209 olayda 265 şahıs yakalandı, 48 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 53 bin 752 şahıs ve 22 bin 887 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, bin 465'inde cezai işlem uygulanırken 76 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 20 adet trafik kazasında 28 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalarda; 19 adet tabanca, 12 adet tüfek, 287 adet fişek/kartuş, 2 adet şarjör, 8 adet kesici alet, 4,08 gram esrar, 12,8 gram kubar esrar, 21,23 gram metamfetamin, 421,53 gram bonzai, 30 kilo 352 gram eroin, 244 adet sentetik ecza ve ecstasy, 8,7 gram kokain, 157 gram kannabionit ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı olarak 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet, kaçak olarak ise 65 bin 600 dal makaron, 30 kilo tütün ve 1 adet kompresörün ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 12 şahsın ise bulunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Asayiş Olayları: 209 Olay, 265 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:14:44. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Olayları: 209 Olay, 265 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.