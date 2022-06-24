Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 143 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 143 şüpheli yakalandı

24.06.2022 12:45
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 143 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 143 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 143 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 143 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 24'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 48 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek 13,2 gram esrar maddesi ve 3,8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 1 adet telefonun belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 143 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 143 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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