Elazığ'da Atıl Depolar Spor Alanına Dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Atıl Depolar Spor Alanına Dönüştürüldü

Elazığ\'da Atıl Depolar Spor Alanına Dönüştürüldü
16.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da okullardaki atıl depolar modern spor alanlarına çevrildi, öğrencilerin faydalanması sağlandı.

Elazığ'da okullarda kullanılmayan atıl depolar, öğrencilerin faydalanabileceği spor alanlarına dönüştürüldü.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, okulların fiziksel kapasitesini artırmak, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek ve atıl alanları eğitime kazandırmak amacıyla "Atıl Alanlardan Aktif Yaşama Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında kent genelinde belirlenen 15 okulun atıl durumdaki depoları, öğrencilerin yılın her döneminde spor yapabileceği modern alanlara dönüştürüldü.

Oluşturulan spor alanlarında öğrenciler, hem beden eğitimi derslerinde hem de ders dışı zamanlarda çeşitli sportif faaliyetlerde bulunma imkanı buluyor.

"Öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine önem veriyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının yeni okul projelerinde öğrenciler için sınıf dışı alanların atölye, etkinlik ve spor alanları olarak planlandığını söyledi.

Önceki yıllarda yapılan bazı okullarda bu alanların yetersiz olduğunu belirten Şahin, yaptıkları fizibilite çalışmasıyla okullarda depo olarak kullanılan ya da kullanılmayan alanları tespit ettiklerini belirtti.

Bu alanları spor malzemeleriyle donatarak aktif spor salonlarına dönüştürdüklerini ifade eden Şahin, şu ana kadar 15 okulda bu çalışmayı tamamladıklarını bildirdi.

Projeyle atıl alanları aktif hale getirdiklerine dikkati çeken Şahin, sporun akademik başarıya da katkı sağladığını, özellikle kış aylarının sert geçtiği bölgelerde öğrencilerin bu alanlardan büyük fayda sağladığını anlattı.

Oluşturulan spor alanlarının birçok branşta kullanılabildiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu alanlar, en az bir sınıfın beden eğitimi dersinde veya ders dışı zamanlarda öğrencilerimizin kullanımına açık. Okul idarelerimiz de bu konuda oldukça hassas davranıyor. Öğrencilerimize sadece derste değil ders dışı etkinliklerde de bu alanları kullanmalarına imkan sağlıyor. ??Öğrencilerimizin fiziksel gelişimine ve zihinsel gelişimine önem veriyoruz. Biliyoruz ki sağlam zihin sağlam bedende bulunur. Öğrencilerimiz burada bokstan masa tenisine, basketboldan atletizme kadar birçok branşta faaliyet gösterebiliyor. Lisanslı ve okul sporcularımız bu alanlarda antrenman yapabiliyor. Belki bu salonlardan geleceğin dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonları çıkacak."

Şahin, ilerleyen dönemlerde Valilik, belediye ve bakanlık destekleriyle proje kapsamındaki okul sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Bu alan sayesinde kaliteli vakit geçiriyoruz"

Saim Hazardağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Defne Demirkalar da soğuk havada dışarı çıkamadıklarını belirterek, yapılan salon sayesinde spor yaptıklarını söyledi.

Demirkalar, "Bize böyle bir spor salonu yapıldığı için okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu alan sayesinde kaliteli vakit geçiriyoruz." dedi.

Öğrencilerden Elif Rüya Yokuş ise jimnastiğe ilgi duyduğunu ifade ederek, teneffüslerde ve boş vakitlerde spor salonunu kullandıklarını bildirdi.

Mehmet Akgül de daha önce boş olan alanın spor salonuna dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası eskiden kullanılmıyordu. Şimdi çok güzel bir yaşam alanı oldu. Burada çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Atıl Depolar Spor Alanına Dönüştürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:59:24. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Atıl Depolar Spor Alanına Dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.