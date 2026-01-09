Elazığ'da B Gençler Güreş Müsabakaları Devam Ediyor - Son Dakika
Elazığ'da B Gençler Güreş Müsabakaları Devam Ediyor

Elazığ\'da B Gençler Güreş Müsabakaları Devam Ediyor
09.01.2026 15:49
270 sporcu ve 33 takımın katıldığı güreş müsabakaları Elazığ'da sürüyor.

Elazığ'da süren Okul Sporları B Gençler Güreş Müsabakaları, toplam 270 sporcu ve 33 takımın katılımıyla sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programı kapsamında yer alan B Gençler Güreş Grup Müsabakaları, Elazığ'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Organizasyon, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen genç sporcuları bir araya getiriyor. Müsabakalarda serbest ve grekoromen branşlarında karşılaşmalar yapılırken, serbest stilde 137 sporcu 16 takımla, grekoromen stilde ise 133 sporcu 17 takımla mindere çıkıyor. Böylece Elazığ'daki grup müsabakalarında toplam 270 sporcu ve 33 takım mücadele ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yapılan açıklamada, "Okul Sporları B Gençler Güreş Grup Müsabakaları'na Elazığ olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Ülkemizin farklı illerinden gelen genç sporcularımızı ilimizde ağırlamak, hem spor kültürünün yaygınlaşması hem de gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması açısından son derece önemlidir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

