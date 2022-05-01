Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi

01.05.2022 10:15

Elazığ'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve dron ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimler esnasında trafik kurallarına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi

YORUMLAR
500
Jandarma ve emniyetten bayram öncesi dron destekli trafik denetimi Jandarma ve emniyetten bayram öncesi dron destekli trafik denetimi Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
08:21 Diyarbakır'da bu köyde yaşayanların tamamı Trabzonsporlu! Şampiyonluk haberi ise bölgede coşkuyla karşılandı
08:08 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 10:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement