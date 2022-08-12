Elazığ 'da bir şüpheli, kamu kurumuna ait kabloları keserken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kablo çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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