Son Dakika Haberleri: Elazığ'da davullu klarnetli sahur halayı

Elazığ'da davullu klarnetli sahur halayı

2 saat önce

Elazığ'da bir araya gelen vatandaşlar davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.

Elazığ'da bir araya gelen vatandaşlar davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti. Elazığ'da sahurun 23'üncü gününde Hacı Ağaçelik Camii önünde bir araya gelen Sanayi Mahallesi sakinleri davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi. Sanayi Mahallesinde her Ramazan ayının 23 gecesinde halay çektiklerini ifade eden Cihat Sönmezoğlu, "Mahalle muhtarı bize böyle bir teklifte bulundu. Bizde kabul ettik. bir arada olmamız komşuluk açısından kaynaşma oluyor. Genciyle yaşlısıyla buradayız. Halayımızı çektik sonra evimizde sahurumuzu yapacağız. Sabahsa ibadetimize devam edeceğiz. Mahalle kültürünün artması için Türkiye'nin her yerinde yapılmalıdır. Sahurun 23 gününde böyle bir şey yapılıyor" dedi Ramazanın 23 gecesinde sahur halayını geleneksel hale getirdiklerini belirten Muhammet Tarık Kılınç, "Gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, çocuğumuzla buradayız. İbadetimize devam ediyoruz. Geleneklerimizi göreneklerimizi terk etmedik. Birliğimiz berberliğimizi bozmasın" diye konuştu.
(Mehmet Hanifi Şahin - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)
Elazığ'da davullu klarnetli sahur halayı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
Elazığ, Güncel
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