Elazığ 'da 'Alo 174' hattına yapılan, depodan koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Depoya baskında, tarihi geçmiş 800 kilo et ve hayvansal yan ürünler ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere el koyulurken, işletmeye yönelik cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi - Son Dakika

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