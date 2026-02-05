Elazığ\'da Depremzedeler İçin Mevlit

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Hicret Mahallesi'ndeki Hacı Veysel Demirci Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü Yusuf Bingöl, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Mevlide katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.