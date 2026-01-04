Herkesin hayatını riske attı! Trafiğin ortasında bir anda drifte başladı

Elazığ'da Tofaş otomobiliyle drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Elazığ'da trafik magandası, hem kendi canını hem de trafikteki yolcuların canını tehlikeye soktu. Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

YOLUN ORTASINDA DRİFT ATTI

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü akan trafikte drift attı. Direksiyonu toparlayamayan sürücünün otomobili akan trafiğe döndü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, tehlikeli anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.