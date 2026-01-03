Elazığ\'da Düğün Salonunda Deprem Panik Yarattı

DEPREME DÜĞÜN SALONUNDA YAKALANDILAR
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depreme düğün salonunda yakalanan davetliler kısa süreli panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde depremi hisseden kişinin panikle çevresini uyardığı anlar yer aldı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
