Elazığ'da Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime bugün ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini belirtti.

Hatipoğlu, "İlçeler için Kaymakamlarımızın duyurularını takip ediniz. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.