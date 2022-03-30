Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı

30.03.2022 10:48
Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekipleri ve özel güvenlik görevlilerine yönelik ülke genelinde tam entegrasyon halinde ve mobil uygulama şeklinde hayata geçirilen 'KAAN' Projesi anlatıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ekipleri ve özel güvenlik görevlilerine yönelik ülke genelinde tam entegrasyon halinde ve mobil uygulama şeklinde hayata geçirilen 'KAAN' Projesi anlatıldı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN) tanıtıldı. Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda düzenlenen programa Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, emniyet personelleri ve özel güvenlik görevlileri katıldı.

5 Ağustos 2020'de ülke genelinde tam entegrasyon halinde ve mobil uygulama şeklinde hayata geçirilen KAAN Projesi ile özel güvenlik görevlileri, çalışma sahalarında meydana gelebilecek olayları polis ekiplerine hızlı bir şekilde bildirebiliyor. Uygulama sayesinde her türlü şiddet ve hırsızlık olayları gibi asayiş konularının zamanında kolluk kuvvetlerine bildirilmesiyle suç ve suçun önlenmesinde daha etkin müdahale edilebiliyor. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere hastaneler, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonları gibi kamusal alanlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dahil edildiği proje, genel kolluk - özel güvenlik arasında işbirliğinin etkin şekilde yürütülmesine kolaylık sağlıyor. - ELAZIĞ

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı - Son Dakika
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