Elazığ'da esnaf normalleşme süreciyle nefes aldı - Son Dakika

Elazığ'da esnaf normalleşme süreciyle nefes aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da iş yerlerini açan ve uzun bir aradan sonra müşterilerini kabul eden esnaflar, normalleşme süreciyle nefes aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından normalleşme sürecini açıkladı. Karar ile birlikte uzun süredir Korana virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen veya kısıtlanan restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi işletmeler, hafta içi ve Cumartesi günü 07.00-21.00 saatleri arasında müşteri alarak masa servisi yapabilecek. Bunun üzerine pandeminin yanı sıra depremi yaşayan Elazığ'da sabahın erken saatlerinde kalkan esnaflar, hazırlıklarını yaptı. Uzun bir süreden sonra dükkanlarını açan ve müşterilerini ağırlayan esnaflar, normalleşme sürecinin mutluluğunu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün normalleşme sürecinin kararlarını açıkladığını belirten kahvehane çalışanı Müslüm Karabaş, "Bugünden itibaren masa servisimiz başladı. Mutlu ve huzurluyuz. Cumhurbaşkanımıza bize sunmuş olduğu güzelliklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle bugünden itibaren çay satışımıza başlayacağız. Allah herkese bol kazançlar nasip etsin. Çoğu esnaf arkadaşlarımız zor günler geçirdi. Allah'ın izniyle bugünden itibaren bir daha kapatma olmama şartıyla yolumuza devam edeceğiz. İyi günler bizleri bekliyor. Biz gelen müşterilerimizle diyalog halindeyiz. Oturma düzenimize dikkat ediyoruz. Dezenfektanlarımız zaten var elimizden geldiğince vatandaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu uygulama inşallah esnafa bir nefes aldıracak"

Uygulamanın çok iyi olduğunu belirten lokanta sahibi Veysel Kılıç, "Eski uygulama zaten iyi değildi. Cumhurbaşkanımızın ve bilim kurulumuzun takdiridir. Şuan da mesafeli masalar dizdik. Kurallara dikkat ederek bu işi yapacağız. Herkes dikkat ederse hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz. Kurallara dikkat etmemiz lazım. Hepimiz üstümüze düşen görevi yapmalıyız. Daha önceden paket sevisimiz ve kapının önünde ayakta yemek vardı. Uygun değildi, en güzeli böyle oldu. Bu şekilde daha güzel olacak. 1,5 seneye yakındır herkes zorluk içerisinde. Allah'a çok şükür bizim işlerimiz iyi ama zorluk çeken çok fazla esnafımız oldu. Bu uygulama inşallah esnafa bir nefes aldıracak" diye konuştu.

"Şuan açılması bizi sevindiriyor"

Uzun bir aradan sonra kapalı yerlerin açılmasının kendilerinin sevindirdiğini belirten kafeterya işletmecisi Hüseyin Altın Gök, "Bu süreç zarfında elemanlarımız işletme sahipleri ve bizle ilgili herkes mağdur oldu. Şuan açılması bizi sevindiriyor. İstihdam olarak bakarsak iyi bir gelişme olarak görüyoruz. Bizde kendi işimizi yapamaya başladık. Çevremiz de sevince ortak oldular. En azından çalışıyoruz bir işimiz var. Sabah 8 itibariyle müşteri aldık. Gelen giden oluyor. Eski potansiyeli bulamıyoruz. O da ilk gün olduğu içindir. Kurallara uyalım hastalık ülkemizden gitsin. İnsanlar eski yaşantısına dönebilsin" şeklinde konuştu.