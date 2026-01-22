Elazığ\'da Eşsiz Kış Manzarası

Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Aşağı İçme köyü, baraj suyu ve kar görüntüsüyle ortaya eşsiz manzaralar sundu.

Keban Baraj Gölü havzasında Murat Nehrine sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyü konumu, manzarası ve güzelliği ile tatil bölgelerini aratmıyor. Yıl içerisinde yağışların etkili olmasıyla birlikte baraj debisi yükseldi ve köyün dibine dayandı. Adeta bir yarımada haline alan köy, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzaraya büründü. Bu sene suyun maviliği ve karın beyazının etkili olduğu köyde dron ile çekilen görüntüler, izleyenleri mest etti. Doğal yapısı, sakinliği ve manzarasıyla tatil bölgelerini aratmayan Aşağı İçme köyü, son yıllarda büyük ilgi görüyor.

"Buraya gelenler, arsa alarak ev yapmayı istiyor"

Aşağı İçme köyünün Elazığ'a 35 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Selahattin Mutlu, "Kışları karla kaplı güzel manzaraya ev sahipliği yapıyor. Yazları da yeşim vadi görünümlüdür. Buranın halkı, geçimini balıkçılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Manzarası çok güzel. Doğa güzelliği var. Bu sene kar bayağı yağdı. Gezmeye il dışından çok geliyorlar. Buraya gelenler, arsa alarak ev yapmayı istiyor. Daha önceleri kar yağmadığı zaman baraj suyu 2 kilometre aşağı gidiyordu. Bu sene yağmur ve kar yağışlarından dolayı aşağı inmedi. Yağışlardan dolayı baraj bu sene kotunu doldurabilir. Suyun maviliği, karın beyazlığıyla birlikte köyümüz daha güzel görünüyor" dedi.

"Bu köyü güzelleştiren tek şey barajdır"

Çocukluğunun burada geçtiğini aktaran Zeynep Sude Mutlu ise "Bu köyü güzelleştiren tek şey barajdır. Zamanında burası Doğu'nun bozkır köylerinden birisiydi, barajın gelmesiyle insanların dikkatini çeken bir güzellik oluştu. Ara yıl tatili olduğu için bende köyüme gelerek tatilimi yapmaya geldim. Buranın manzarası gerçekten eşsiz. İnsanlar buradan arsa almak istiyor. Burada yazın tekne turları, kışın da ayrı bir güzel oluyor. Burası Ege ve Bodrum köylerini aratmıyor. Elazığlıların çoğu burayı bilmiyordu, sonradan öğrendiler. Buranın güzelliğini Bodrum'a benzetmeye başladılar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ