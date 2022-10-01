Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı

01.10.2022 12:42
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, güvenlik ve genel asayişinin sağlanması ve mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Çalışma sırasında polis ekiplerini görüp kaçan M.U. (22), kovalamacanın ardından yakalandı.

Kovalama esnasında şüphelinin yere attığı 105 gram kubar esrar, şarjör ve 4 dolu fişek ele geçirildi.

Ekiplerin alınan izin doğrultusunda şüphelinin iş yerinde yaptığı aramada, 9 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 57 dolu kartuş, hassas terazi ve silah yapımında kullanılan materyaller bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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