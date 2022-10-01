İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, güvenlik ve genel asayişinin sağlanması ve mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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