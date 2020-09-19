Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, gece yarısı, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Selahattin Güvercin'in kullandığı 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç, Hüseyin Yıldız yönetimindeki 23 BJ 239 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yıldız'ın aracı, park halinde bulunan 42 BY 054 plakalı TIR'a çarparak, durabildi. Kazada, sürücüler Güvercin ve Yıldız yaralandı.

ELAZIĞ'da çarpışan 2 hafif ticari araçtan biri, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

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