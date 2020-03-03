Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü - Son Dakika

Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binanın giriş balkon kısmı yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binanın giriş balkon kısmı yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Dönemeç sokakta bulunan ve 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binada meydana geldi. 45 yaşındaki Murat Demir, halasına ait ikinci kattaki evden bazı eşyaları alırken kapı giriş kısmındaki balkon kısmı yıkıldı. Demir, aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdehalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek polis inceleme yaptı. Deprem nedeniyle ağır hasarlı kaydı verilen kerpiç eve normal şartlarda girişin yasak olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kızılay Mahallesi, Murat Demir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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