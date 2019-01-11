Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İlkokul Öğrencisinden Örnek Davranış

Elazığ'da İlkokul Öğrencisinden Örnek Davranış

47 dakika önce

Elazığ'da 10 yaşındaki Yıldız Akdemir, okula giderken yolda bulduğu 20 lirayı sahibine ulaştırılması için esnafa teslim etti.

Elazığ'da İlkokul Öğrencisinden Örnek Davranış, System.String[]
Elazığ'da 10 yaşındaki Yıldız Akdemir, okula giderken yolda bulduğu 20 lirayı sahibine ulaştırılması için esnafa teslim etti.

Elazığ Kazım Karabekir İlkokul öğrencisi Akdemir, okula giderken bir iş yerinin önünde bulduğu bulduğu 20 lirayı esnafa vererek paranın sahibine ulaştırılmasını istedi.

Parayı teslim alan esnaf Nurettin Bak, öğrencinin bu örnek davranışından dolayı okula gelip durumu okul yöneticilerine anlattı.

Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Yunus Çelik, Akdemir'in böyle bir davranışta bulunmasından dolayı duygulandıklarını, öğrenciyi herkese örnek olması için ödüllendirdiklerini söyledi.

Akdemir de, "O para benim değildi. Paranın sahibini bulmak istedim. Benim durumumda olan herkese de bunu yapmasını öneriyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Elazığ, Güncel
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