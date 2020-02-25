Elazığ'da inşa edilecek konutlar için zemin etüt çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da inşa edilecek konutlar için zemin etüt çalışmaları başladı - Son Dakika

Elazığ'da inşa edilecek konutlar için zemin etüt çalışmaları başladı

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgede inşa edilecek konutlar için zemin etüt çalışmalarına başlandı.

Elazığ'da inşa edilecek konutlar için zemin etüt çalışmaları başladı, System.String[]

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgede inşa edilecek konutlar için zemin etüt çalışmalarına başlandı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarının ardından kentte hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Hafriyat ayrıştırılarak kontrollü şekilde döküm sahalarına taşınıyor.

Jeoloji mühendislerinden oluşan ekipler Mustafa Paşa Mahallesi'nde zemin etüt çalışmalarına başladı. 16 kuyuda sondaj çalışması tamamlanırken, mahalledeki 8,5 hektarlık alanda zemin etüt çalışması yapılacak.

Depremde hasar gören Sürsürü Mahallesi'nde de iş makineleri ile zemin etüt çalışması gerçekleştiriliyor.

Abdullah Paşa Mahallesi'nde ise hafriyat kaldırma işleminin tamamlandığı alanlarda sondaj çalışması yapılacak.

İl genelinde riskli 57 hektar alanda zemin etüt çalışmasında bulunucağı öğrenildi.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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