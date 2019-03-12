Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 362 kilogram kaçak çay, 200 bin makaron ile kaçak tütün yapımında ve içimde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Elazığ
'da düzenlenen operasyonda, 362 kilogram kaçak çay, 200 bin makaron ile kaçak tütün yapımında ve içimde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kentte meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan ticari bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 362 kilogram çay ile 200 bin makaron, 6 bin 400 paket sigara filtresi, 14 bin boş sigara paketi, 240 sigara sarma kağıdı, 430 tütün tabakası, 170 makaron doldurma makinesi ve 90 plastik sigara kutusu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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