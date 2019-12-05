Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli R.P.'nin kullandığı araç tespit edilip durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı akıllı saat, powerbank, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo, cep telefonu aksesuarlarından oluşan 430 adet elektronik malzeme ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
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