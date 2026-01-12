Elazığ\'da Kar Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

ELAZIĞ Valiliği, beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı pazartesi günü 5 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 4 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla 5 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 4 ilçede ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlçe kaymakamlıklarımızla yapılan değerlendirme sonucunda; beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak 2026 Pazartesi günü; Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar ilçelerimizde 1 (bir) gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban, Sivrice ilçelerimizde; taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretim devam edecektir." İfadeleri yer aldı.