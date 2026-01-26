Elazığ'da Kardan Adamların Yıkılışı Kamerada - Son Dakika
Elazığ'da Kardan Adamların Yıkılışı Kamerada

26.01.2026 10:32
Elazığ'da kardan adamlar, iki ayrı kişi tarafından yıkıldı, anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da kardan adamların şahıslar tarafından yıkılma anları güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde araçtan inen şahsın kardan adamı yıktıktan sonra tekrar aracına binip gittiği, ikinci görüntü de ise bir şahsın, kardan adama defalarca tekme attığı ve uzun uğraşlar sonucu yıkarak kaçtığı görüldü.

Elazığ'da kar yağışının ardından mahalle aralarında yapılan kardan adamlar, iki ayrı noktada şahısların müdahalesiyle yıkıldı. Olaylar, çevredeki binaların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Merkez Ataşehir Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin, bir işletmenin önündeki kardan adamın yanında durduğu görüldü. Araçtan inen şahıs, kardan adamı tekmelerle yıktıktan sonra tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir diğer olay ise Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, bir şahsın yol kenarında duran kardan adama tekme attığı ve en sonunda elleriyle iterek devirdiği, ardından koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Son Dakika

