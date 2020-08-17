Elazığ'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan Uçar, tedavi altına alındı.

Uçar, mahallede devriye gezen zabıta ekiplerinin de yardımı ile düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi'ne arkadaşları ile gezmeye giden Rabia U, Kayabaşı denilen kayalık mevkide şehir manzarası izlediği esnada ayağının kayması sonucu 6-7 metre yükseklikten aşağı düştü.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:13

Kaynak: AA

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