Elazığ\'da Kayıp Genç Kız Bulundu

Elazığ'da dün kaybolan 18 yaşındaki Yağmur Utku, polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, dün Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yağmur Utku, sabah ekmek almak için çıkarak geri dönmedi. Yakınları, Utku'yu arayıp bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda kayıp Utku, çarşı merkezinde polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. - ELAZIĞ